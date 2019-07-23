ФИФА направила письмо США из-за санкций против федерации футбола Ирана

"Ранее Иран подал жалобу в ФИФА на США из-за жестокие санкции против Исламской Республики Иран и их влияние на структуру футбола и Федерацию футбола страны. В ней мы объявили, что лишение иранской федерации футбола наград Чемпионата мира из-за санкций США является прямым вмешательством политики в спорт", сообщил ИРНА во вторник спортивный юрист, спортивный адвокат международного уровня Араш Шакар-риз.

Он отметил, что в связи этим ФИФА направила письмо министерству финансов США не только по Ирану, но и по поводу федераций футбола других стран, пострадавших от санкций США, заявив, что неспособность ФИФА получить награды и финансовые возможности, а также награды Чемпионата мира 2018 — прямое вмешательство политики в спорт.

По его словам ФИФА призвал США отменить санкции против иранского футбола.

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