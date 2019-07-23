СМИ: Пакистан заявил о готовности стать посредником между США и Ираном

Напомним, премьер-министр Пакистана посетил США с официальным визитом, он провел встречу с президентом Дональдом Трампом, на которой обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес.

Тем не менее, во время официального визита Имрана Хана в Соединенные Штаты не опубликованы сообщения о консультациях двух стран по снижению напряженности вокруг Ирана, но, во время интервью американскому телеканалу Fox News, он сказал, что изложил Трампу позицию Исламабада по недавним событиям в регионе. В частности он заявил, что на переговорах с главой Белого дома выступил против эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

"Несомненно, напряжённость в отношениях США и Ирана влияет на Пакистан", заявил Имран Хан в интервью Fox News. По его словам, напряженность в регионе затронет не только Пакистан, но и мировые цены на нефть, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Он подчеркнул, что Исламабад готов сделать все возможное, чтобы напряженность между Ираном и США разрешился.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из СВПД президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

7 июля Тегеран объявил, что предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в СВПД отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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