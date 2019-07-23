Санкции не повлияют на российско-иранские отношения

Российский посол отметил, что отношения между Ираном и Россией активно развиваются по многим направлениям, заявив, что необходимо поднять текущий уровень двусторонних отношений.

По словам Джагаряна, Иран и Россия, в частности, Исфахан и Санкт-Петербург являются уникальными туристическими направлениями. При этом он подчеркнул важность обмена туристами между двумя городами с целью развития дружеских отношений между народами двух стран.

Российский посол также сообщил, что в ближайшее время в России пройдёт совместное заседание между ведущими университетами России и Ирана.

В 2004 году иранский город Исфахан и Санкт-Петербург объявлены городами-побратимами.

Российско-иранские отношения между активно развиваются по многим направлениям, в том числе в сфере культуры, туризма, экономики, транспорта и сельского хозяйства.

По итогам 2018 года объём внешней торговли России и Ирана составил 1,7 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – $1,2 млрд. и импорта – $533,1 млн.



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