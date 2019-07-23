Зариф провел встречу с президентом Боливии

"В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, включая двусторонние связи и последние международные и региональные события", говорится в сообщении, распространённом на сайте МИД.

Глава внешнеполитического ведомства в рамках турне по южноамериканским странам во вторник прибыл в боливийском городе Санта-Крус. Ожидается, что иранский глава МИД проведет переговоры с министром иностранных дел Боливии Диего Пэри.

Ранее Зариф в рамках турне по южноамериканским странам посетил Венесуэлу и Никарагуа.

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