23 июля 2019 - 18:56
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Зариф провел встречу с президентом Боливии

Зариф провел встречу с президентом Боливии

23 июля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник провел переговоры с президентом Боливии Эво Моралесом.

"В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, включая двусторонние связи и последние международные и региональные события", говорится в сообщении, распространённом на сайте МИД.

Глава внешнеполитического ведомства в рамках турне по южноамериканским странам во вторник прибыл в боливийском городе Санта-Крус. Ожидается, что иранский глава МИД проведет переговоры с министром иностранных дел Боливии Диего Пэри.

Ранее Зариф в рамках турне по южноамериканским странам посетил Венесуэлу и Никарагуа.

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