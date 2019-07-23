Государственный хор Армении выступил с концертом в Тегеране

Концерт прошел по инициативе Фонда Рудаки и посольства Армении в Иране. Армянские песни прозвучали в воскресенье в исполнении музыкального коллектива "Государственный хор Армении" в сердце Тегерана.

Музыканты исполнили известные композиции Комитаса и Мансуриана.

Коллектив "Государственный хор Армении", который начал работу в октябре 2000 года, с 2001-го года выступил с концертами в Лондоне, Италии, Уайт-Холл, Екатеринском дворце в Санкт-Петербурге и Франции.

На 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая прошла в ноябре 2018 года Париже, было решено включить 150-летие Комитаса и Ованеса Туманяна в план юбилеев и мероприятий на 2019 год.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392