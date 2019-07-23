23 июля 2019 - 14:56
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Последний фильм Резы Миркарими вышел в международный кинофестиваль в Ванкувере

Последний фильм Резы Миркарими вышел в международный кинофестиваль в Ванкувере

Тегеран, 23 июля, ИРНА – Иранская картина "Замок мечты", которая получила 3 международные награды за последние месяцы, примет участие в 38-м кинофестивале в Ванкувере.

Месяц назад "Замок мечты" получил премии за лучший фильм, лучший режиссер и лучший актер на международном Шанхайском кинофестивале.
38-й кинофестиваль в Ванкувере с 26 сентября по 11 октября пройдет в Канаде.

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