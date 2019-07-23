Президент Никарагуа выступил против санкций США в отношении Ирана

Вчера Зариф встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.

"Мы никогда не принимаем санкции США, потому что они не в рамках международного права, и эти санкции являются односторонними и незаконными против нашего и вашего народов", - отметил он.

Все обеспокоены ситуацией, которую Соединенные Штаты создали в мире, но некоторые молчат. Они оскорбляют даже своих союзников, шантажируя их и нарушая законы о международной торговле", - добавил он.

Ранее Зариф прибыл с визитом в столицу Никарагуа, Манагуа, и его приветствовали министр иностранных дел страны, два советника президента и председатель Группы дружбы Ирана и Никарагуа.

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