751 млн. долларов товаров из иранского Азербайджана был поставлен за рубеж

На встрече в понедельник вечером рабочая группа по продвижению несырьевого экспорта в провинции Восточный Азербайджан объявила, что объем экспорта увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эти товары были экспортированы в 79 стран, включая Турцию, Ирак, Армению, Грузию, Азербайджан, Китай и Афганистан, соответственно, которые имеют наибольшие объемы экспорта.

40% экспорта провинции были связаны с промышленными товарами, после чего наибольшую долю экспорта провинции составляли металлы с 15,5% и сельскохозяйственные товары с 13,5% соответственно.