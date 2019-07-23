23 июля 2019 - 13:48
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News Code 83408201
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751 млн. долларов товаров из иранского Азербайджана был поставлен за рубеж

751 млн. долларов товаров из иранского Азербайджана был поставлен за рубеж

Тебриз, 23 июля, ИРНА - За первые три месяца этого года из Восточного Азербайджана было поставлено 612 тысяч тонн товаров на сумму 751 млн. долларов.

На встрече в понедельник вечером рабочая группа по продвижению несырьевого экспорта в провинции Восточный Азербайджан объявила, что объем  экспорта увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эти товары были экспортированы в 79 стран, включая Турцию, Ирак, Армению, Грузию, Азербайджан, Китай и Афганистан, соответственно, которые имеют наибольшие объемы экспорта.

40% экспорта провинции были связаны с промышленными товарами, после чего наибольшую долю экспорта провинции составляли металлы с 15,5% и сельскохозяйственные товары с 13,5% соответственно.

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