23 июля 2019 - 13:40
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Иран был приглашен на участие в проекте ЕС по безопасности наноматериалов

Иран был приглашен на участие в проекте ЕС по безопасности наноматериалов

Тегеран, 23 июля, ИРНА - Совет по нанотехнологиям Ирана, примет участие в проекте Risk-GONE и будет работать над разработкой руководящих норм и стандартов безопасности для наноматериалов вместе с европейскими странами.

RiskGONE является одним из проектов ЕС в области безопасности наноматериалов с бюджетом в 5 млн. долларов, который начался с января 2019 года и в нем также участвует Исламская Республика Иран. В рамках этого проекта 15 европейских стран вместе с Ираном и Соединенными Штатами работают вместе над разработкой руководящих норм для наноматериалов, с тем чтобы в конечном итоге разработать стандарты безопасного использования наноматериалов.

Учитывая достижения Ирана в разработке четырех международных стандартов в области нанотехнологий, Консорциум RiskGONE пригласил Иран принять участие в этом проекте.

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