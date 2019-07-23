В иранском Ираншахре обнаружили более двух тонн наркотиков

По словам Ганбари, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-следственных действий задержаны четверо основных членов группы.

Контрабандисты пытались перевезти партию на машине в центр страны.

Во время обысков у них и в их помещениях обнаружены расфасованные на дозы 1 тонна 912 кг 522 г опиума, 43 кг 700 г морфина, 16 кг героина, 43 кг гашиша, 35 кг 490 г других наркотиков.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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