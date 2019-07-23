Итальянская лига намерена привлечь иранского известного вратаря

Итальянская газета Tuttosport сегодня сообщила о возможной передаче Бейранванда из тегеранского фк Персеполиса в Торино.

По данным издания, Бейранванд получил предложение от киевского Динамо, но хотел бы продолжить карьеру в Торино.

Как он сам заявил, его будущее выяснится в ближайшие дни.

Напомним, звездой Чемпионата мира-2018 уже стал вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд. Ему удалось защитить свои ворота от пенальти, пробиваемого Роналду в матче с Португалией. Бейранванд считается на данный момент одним из лучших в мире вратарей, он пропустил всего лишь один мяч в 13 играх квалификации.

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