Итальянская лига намерена привлечь иранского известного вратаря

Итальянская газета Tuttosport сегодня сообщила о возможной передаче Бейранванда из тегеранского фк Персеполиса в Торино.
По данным издания, Бейранванд получил предложение от киевского Динамо, но хотел бы продолжить карьеру в Торино.
Как он сам заявил, его будущее выяснится в ближайшие дни.
Напомним, звездой Чемпионата мира-2018 уже стал вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд. Ему удалось защитить свои ворота от пенальти, пробиваемого Роналду в матче с Португалией. Бейранванд считается на данный момент одним из лучших в мире вратарей, он пропустил всего лишь один мяч в 13 играх квалификации.
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