Нет необходимости в создании коалиции для безопасности Персидского залива: вице-президент ИРИ

"Иран на протяжении истории был защитником безопасности региона и Персидского залива, и нет необходимости в создании иностранцами коалиции и их присутствия в регионе", во вторник заявил он.

По его словам, Иран с помощью соседних стран и региональных государств может обеспечивать безопасность района.

Отметив, что политика давления на Иран никогда не будет результативной, Джахангири заявил: "Те, правительства, которые выбрали политику давления на Иран, должны знать, что путь взаимоотношения с Ираном строен на логичном диалоге без давления".

Указав на неприверженность США и Европы свои обязательствам по ядерной сделке, иранский вице-президент заявил, что иранцы являются цивилизационным народом, которые сыграли и сыграют главную роль в мире.

Он сказал, что послание недавних событий в Персидском заливе заключается в том, что только путем логики, диалога и рассуждения можно работать с Ираном, политика давления против Ирана обречена на провал.

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