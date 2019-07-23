Нет необходимости в создании коалиции для безопасности Персидского залива: вице-президент ИРИ

"Иран на протяжении истории был защитником безопасности региона и Персидского залива, и нет необходимости в создании иностранцами коалиции и их присутствия в регионе", во вторник заявил он.
По его словам, Иран с помощью соседних стран и региональных государств может обеспечивать безопасность района.
Отметив, что политика давления на Иран никогда не будет результативной, Джахангири заявил: "Те, правительства, которые выбрали политику давления на Иран, должны знать, что путь взаимоотношения с Ираном строен на логичном диалоге без давления".
Указав на неприверженность США и Европы свои обязательствам по ядерной сделке, иранский вице-президент заявил, что иранцы являются цивилизационным народом, которые сыграли и сыграют главную роль в мире.
Он сказал, что послание недавних событий в Персидском заливе заключается в том, что только путем логики, диалога и рассуждения можно работать с Ираном, политика давления против Ирана обречена на провал.
Кередж, 23 июля, ИРНА – Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что присутствие иностранных сил в регионе всегда привело к опасности и нестабильности, подчеркнув, что Иран стремится к безопасности и стабильности в регионе.
"Иран на протяжении истории был защитником безопасности региона и Персидского залива, и нет необходимости в создании иностранцами коалиции и их присутствия в регионе", во вторник заявил он.
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