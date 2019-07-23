23 июля 2019 - 12:31
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Иранские школьники завоевали 6 медалей на Международной математической олимпиаде

Иранские школьники завоевали 6 медалей на Международной математической олимпиаде

Тегеран, 23 июля, ИРНА – Школьники из Ирана выиграли 6 медалей (1 золото, 2 серебра и 3 бронзы) на 60-й Международной математической олимпиаде, которая прошла в британском городе Бат.

В состав иранской команды на Международной математической олимпиаде вошли: Шаян Талаи (золото), Мохаммад Мехди Хатами и Али Мирзаи Анари (серебро), Амираббас Мохаммади, Фараз Гахремани и Киан Шамсаи (бронза).
Великобритания встретила команды школьников более чем из 100 стран мира на юбилейной 60-й Международной математической олимпиады.

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