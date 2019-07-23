Иранские школьники завоевали 6 медалей на Международной математической олимпиаде

Кередж, 23 июля, ИРНА – Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что присутствие иностранных сил в регионе всегда привело к опасности и нестабильности, подчеркнув, что Иран стремится к безопасности и стабильности в регионе.