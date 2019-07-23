23 июля 2019 - 12:14
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Иран призвал к расширению сотрудничества с Китаем

Иран призвал к расширению сотрудничества с Китаем

Тегеран, 23 июля, ИРНА – Член совета целесообразности Ирана Али Акбар Велайати назвал стратегическими общности между Ираном и Китаем, призвав к развитию взаимодействия двух стран.

Иранский чиновник в понедельник на встрече с новым послом КНДР в Тегеране Чангом Хуой подчеркнул необходимость укрепления двусторонних связей, заявив, что независимость внешней политики, сопротивление алчности США и противодействие вмешательству западных стран во внутренние дела других стран считаются стратегическими общностями обеих стран.
Посол КНДР в Тегеране также назвал Иран одним из главных партнеров Китая в проекте "Шелковый путь".

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