Иран призвал к расширению сотрудничества с Китаем

Иранский чиновник в понедельник на встрече с новым послом КНДР в Тегеране Чангом Хуой подчеркнул необходимость укрепления двусторонних связей, заявив, что независимость внешней политики, сопротивление алчности США и противодействие вмешательству западных стран во внутренние дела других стран считаются стратегическими общностями обеих стран.

Посол КНДР в Тегеране также назвал Иран одним из главных партнеров Китая в проекте "Шелковый путь".

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