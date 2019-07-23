Иранские школьники примут участие в Международной химической олимпиаде

С 21 по 30 июля в Париже пройдет 51-ая Международная химическая олимпиада – ежегодное соревнование по химии для школьников всего мира. В этом году в состязании примут участие команды из 80 стран мира. Каждую страну будет представлять команда, состоящая из не более чем четырех олимпийцев в возрасте до 20 лет и двух наставников.

В состав сборной Ирана на Международной олимпиаде вошли: Али Ахраби, Али Джахроми, Мостафа Могими Хейрабади и Амирреза Багери.

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