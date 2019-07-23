Лидеры религий в Иране осудили враждебную политику США

Они поддержали принципиальную позицию Лидера Исламской Революции Айатоллы Али Хаменеи, который находится на передовой защиты гуманитарных ценностей, поддержки угнетённых и борьбы с несправедливостью.

Лидеры различных религий и деятели культуры Ирана в понедельник выступили с этим заявлением на конференции "Санкции против глобального мира с точки зрения религий" в Тегеране.

"Мы, лидеры и последователи божественных религий, собрались здесь в целях защиты достоинства и авторитета нашего любимого Ирана и осуждения враждебной политики и односторонних действий США, которые ставят под угрозу глобальный мир", говорится в заявлении.

Также отмечается в заявлении, что акт США по введению санкции в отношении иранского народа больше всего показывает злобу, враждебность и отчаяние властей Соединённых Штатов Америки в отношении иранской нации.

"Уважение к совместным ценностям религий с целью защиты прав и достоинства людей является стратегической политикой Исламской Республики Иран", подчёркивается в заявлении.

В конце заявлении говорится, что лидеры и последователи религий в Иране осуждают любые угрозы и ограничения против Ирана и его ценностей и достижений. Они также подчеркнули необходимость реализации легальных прав иранского народа .

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