Иранский футболист перешел в португальский фк Риу Ави

Риу Ави — португальский футбольный клуб из города Вила-ду-Конди, выступающий в Лиге Сагриш.

Летом 2014 года Тареми перешёл в иранский клуб Персеполис. В сезонах 2015/16 и 2016/17 он становился лучшим бомбардиром Про-лиги.

В январе 2018 года Тареми перешёл в катарский клуб Аль-Гарафа, с которым заключил контракт на шесть месяцев. Также иранским нападающим интересовались греческие "Олимпиакос", "Панатинаикос», ПАОК, АЕК и "Паниониос", загребское "Динамо" и японский клуб "Урава Редс".

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