Золотое поколение иранского тхэквондо – победители чемпионата Азии

10-й чемпионат Азии по тхэквондо среди кадетов с участием 331 спортсменов в понедельник завершился в городе Амман (Иордания).

Сборная Южной Кореи заняла второе место на чемпионате Азии, завоевав 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовые медали. Китай занял третье место в турнире, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Иранские тхэквондисты завоевали 5 золотых медалей, 4 серебра и одну бронзу, и впервые заняли первое место на чемпионате Азии. Девушки из сборной Ирана также выиграли 5 золотых медалей и 2 серебра. Они во второй раз выиграли чемпионат Азии.

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