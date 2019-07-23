23 июля 2019 - 10:13
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Золотое поколение иранского тхэквондо – победители чемпионата Азии

Золотое поколение иранского тхэквондо – победители чемпионата Азии

Тегеран, 23 июля, ИРНА – Кадетская сборная Ирана по тхэквондо стала победительницей чемпионата Азии, завоевав 10 золотых, 6 серебряных медалей и одну бронзу.

10-й чемпионат Азии по тхэквондо среди кадетов с участием 331 спортсменов в понедельник завершился в городе Амман (Иордания).
Сборная Южной Кореи заняла второе место на чемпионате Азии, завоевав 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовые медали. Китай занял третье место в турнире, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Иранские тхэквондисты завоевали 5 золотых медалей, 4 серебра и одну бронзу, и впервые заняли первое место на чемпионате Азии. Девушки из  сборной Ирана также выиграли 5 золотых медалей и 2 серебра. Они во второй раз выиграли чемпионат Азии.

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