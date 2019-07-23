Рухани: Иран – главный фактор безопасности судоходства в Персидском заливе

Рухани вчера вечером на встрече с премьер-министром Ирака Аделем Абдул Махди, который посетил Тегеран с визитом, заявив, что "стабильность и безопасность в регионе всегда важны для Ирана, сказал, что Иран и Ирак могут сотрудничать партнерами в целях развития региональной стабильности и безопасности."

"К счастью, в последние годы были предприняты важные шаги в расширении всесторонних отношений между Тегераном и Багдадом, и это, безусловно, будет продолжаться", - отметил он.

"Ирак никогда не был и не будет частью санкций против Ирана", - подчеркнул он, говоря о некоторых заговорах с целью усиления напряженности в регионе.

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