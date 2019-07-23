Старший дипломат Ирана передает Макрону письмо от Рухани

"Аббас Аракчи в качестве спецпредставителя президента отправился в Париж. Он передает послание иранского президента Хасана Рухани его французской коллеге Эммануэлю Макрону", написал пресс-секретарь МИД Ирана в Twitter.

18 июля президент Ирана Хасан Рухани обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Президент Ирана отметил усилия Франции по сохранению СВПД, заявив, что Исламская Республика Иран полна решимости держать открытыми все двери.

Рухани подчеркнул, что иранская и европейская стороны должны стремиться предпринять сбалансированные шаги по сохранению ядерной сделки.

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