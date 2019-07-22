Представитель иранского правительства назвал задержание Stena Impero легальным шагом

"Задержание Ираном британского нефтяного танкера Stena Impero не является зеркальным ответом на задержание в Гибралтаре танкера с иранской нефтью, это шаг в направлении обеспечения безопасности страны в территориальных водах, и на основе действующих законов по движению через Ормузский пролив", заявил Рабии на брифинге во вторник.

"Интересно, что сразу после того, как Иран задержал британский танкер из-за нарушения морских норм, некоторые страны призвали Иран немедленно освободить его", указал Рабии. "Кстати, мы призываем эти страны обратиться с такой же просьбой к Британии, чтобы она освободила танкер с иранской нефтью".

По его словам, британский танкер вопреки морским нормам выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения.

Рабии добавил, что в отличие от нефтяного танкера "Grace 1", британский танкер был задержан в территориальных водах Ирана.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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