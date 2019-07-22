МИД: внеочередное заседание комиссии по СВПД пройдет 28 июля

"После проведения заседания комиссии по СВПД в конце июня, новая политика Исламской Республики Иран по сокращению ряда своих обязательств привела к практическим мерам (со стороны остальных участников ядерной сделки), после чего европейская сторона потребовала провести встречу на уровне политдиректоров перед министерским заседанием комиссии по СВПД", заявил Мусави.

По его словам, стороны договорились провести 28 июля внеочередное заседание совместной комиссии по выполнению СВПД. При этом он подчеркнул, что предстоящая встреча не станет заменой министерской встречи.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что заседание комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров пройдет в Вене в конце июля.

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