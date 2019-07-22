Глава минобороны Ирана: задержание Stena Impero показывает решимость Ирана ответить на угрозы

Комментируя уничтожение американского беспилотника, нарушившего воздушное пространство Ирана, Хатами заявил, что умный ответ вооружённых сил Ирана на нарушение границы страны продемонстрировал мощь ИРИ с точки зрения обороны и сил сдерживания.

"Мы добились большого прогресса во всех областях обороны и боевых действий, в том числе в ракетах класса "море-море", "земля-воздух", "земля-море" и "воздух-воздух", сказал глава минобороны.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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