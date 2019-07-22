22 июля 2019 - 18:21
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Глава минобороны Ирана: задержание Stena Impero показывает решимость Ирана ответить на угрозы

Глава минобороны Ирана: задержание Stena Impero показывает решимость Ирана ответить на угрозы

Тегеран, 22 июля. ИРНА — Задержание Ираном британского нефтяного танкера в Персидском заливе показывает твёрдую решимость страны ответить на любые угрозы, заявил в понедельник министр обороны Ирана Амир Хатами, указав на задержание Британией танкера с иранской нефтью в Гибралтаре.

Комментируя уничтожение американского беспилотника, нарушившего воздушное пространство Ирана, Хатами заявил, что умный ответ вооружённых сил Ирана на нарушение границы страны продемонстрировал мощь ИРИ с точки зрения обороны и сил сдерживания.

"Мы добились большого прогресса во всех областях обороны и боевых действий, в том числе в ракетах  класса "море-море", "земля-воздух", "земля-море" и "воздух-воздух", сказал глава минобороны.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.  Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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