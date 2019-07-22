Иран предупредил, что вернёт реактор в Араке в прежнее состояние

"В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе была достигнута договорённость о модернизации тяжеловодного реактора в Араке для увеличения нейтронного заряда реактора, поскольку целью создания исследовательского реактора является производство нейтронов ", сказал он.

Он напомнил, что после выхода США из ядерной сделки Великобритания должна взять на себя функции сопредседателя рабочей группы "Арак". Лондон утверждает, что может выполнять взятые на себя США обязательства по модернизации реактора.

Работа по модернизации реактора в Араке осуществляется иранскими экспертами, а Китай и США как сопредседатели рабочей группы подтвердили это, пояснил он. При этом он отметил, что до выхода США из СВПД американцы хорошо выполняли свои функции. "Однако после их выхода был поднят вопрос необходимости пересмотра ядерной деятельности", сказал Камалванди.

"Тогда Иран объявил, что если проект модернизация будет идти медленно, то мы вернёмся к старому реактору", продолжил представитель ОАЭИ, добавив, что западные страны боятся старого реактора, потому что на нём возможно производство плутония.

Хотя Британия предприняла ряд положительных шагов по модернизации реактора, однако из-за давления США её действия заморожены. Если усилия Лондона по модернизации реактора продолжат идти тем же ходом, Иран может вернуть реактор в прежнее состояние.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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