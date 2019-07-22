Аракчи выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора МАГАТЭ

Амано скончался на 73-м году жизни, сообщил в понедельник секретариат агентства. В понедельник ожидалось заявление Амано об уходе в отставку.

"Мы очень близко работали вместе. Я оцениваю его профессиональную и достойную деятельность как главы МАГАТЭ, которая привела к закрытию досье о "возможной военной составляющей" (PMD) и 15 докладам о приверженности Ирана своим обязательствам по СВПД", написал он в Twitter.

Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве.

Дипломат также служил в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии.

Специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392

