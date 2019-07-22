Рябков: встреча на уровне политдиректоров по ядерной сделке с Ираном пройдет в конце июля

"То, что она пройдет в Вене в ближайшее время, - это факт. Насчет 28 июля я не уверен на 100%, но где-то в районе, как сейчас принято говорить, этой даты", - сказал он.

Предыдущая встреча политдиректоров по иранской ядерной программе состоялась в Вене 28 июня. Тогда же стороны договорились о проведении заседания на министерском уровне, однако, как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, такая встреча должна быть соответствующим образом подготовлена.

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