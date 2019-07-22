Вопрос Палестины решится в пользу палестинского народа и исламского мира: Лидер

Лидер на встрече с делегацией Движения исламского сопротивления Палестины оценил позицию ХАМАС по международным вопросам, заявив: "ХАМАС находится в сердце палестинского движения, как и сама Палестина – в сердце исламского мира".

Подчеркнув тот факт, что Исламская Республика Иран не принимает в расчёт соображения какой-либо другой страны по вопросу о Палестине, аятолла Хаменеи заявил: "Мы всегда заявляли свою позицию по Палестине ясно и откровенно. Даже на международной арене дружественные нам страны, с которыми у нас имеются разногласия по этому вопросу, хорошо знают серьёзность Исламской Республики Иран в этом отношении".

Лидер назвал Палестину одной из важнейших причин враждебности к Ирану. "Но это давление и враждебные действия не приведут к тому, что Иран пересмотрит свою позицию по Палестине, ибо поддержка Палестины является идеологическим и религиозным вопросом".

Аятолла Хаменеи отметил, что в случае единства мусульманских стран в отношении вопроса о Палестине ситуация в исламском мире была бы лучше.

Лидер назвал игнорирование вопроса о Палестине как США, так и Саудовской Аравией глупостью, ибо в случае поддержки Палестины они могли бы пойти на уступки.

На этой встрече также было передано послание председателя политбюро Движения исламского сопротивления Палестины (ХАМАС) Исмаила Хании.

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