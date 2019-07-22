Бюро Движения неприсоединения в заявлении осудило политику США против Венесуэлы

На второй день встречи министров в Каракасе члены движения призвали Соединенные Штаты немедленно отменить финансовые и экономические санкции против Венесуэлы.

В заявлении, подписанном членами Движения неприсоединения, участники подчеркнули, что только Венесуэла может принять решение о своем будущем, и, согласно Уставу Организации Объединенных Наций, ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела этой страны.

Члены бюро Движения неприсоединения также отвергли любое иностранное вмешательство во внутренние дела Венесуэлу и подчеркнули растущую приверженность движения помощи мирному урегулированию конфликтов в Венесуэле.

На встрече в Венесуэле присутствовали министры иностранных дел из Ирана, Кубы, Боливии, Никарагуа, Палестины, Суринама, Антигуа Барбуды, России и Турции.

Бюро Движения неприсоединения - международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках (под которыми на момент основания организации подразумевались, прежде всего, Организация Североатлантического договора (НАТО) и Организация Варшавского договора, а также Организация Центрального Договора, Организация Договора Юго-Восточной Азии, АНЗЮС и т. п.).

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472