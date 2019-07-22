Иранцы завоевали различные медали по лёгкой атлетике в Польше

На этих соревнованиях Озра Махдави в дистанции 400 м по бегу получила бронзу, а по метанию копья, установив рекорд 35.4 м, - золото.

Амир Хосравани также по прыжку в длину получил золото, а по бегу в дистанции 100 м серебро.

Следующий иранец Али Шамшири по метанию диска с рекордом 43.22 м завоевал золото, а по толканию ядра – бронзу.

Хабиб Хосейни по бегу в дистанции 200 м получил серебро, а другой иранец в этой же дистанции получил бронзу.

Саджад Никпараст в метании копья также получил бронзу.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения в польском Быдгоще вчера закончился.

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