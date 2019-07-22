Вопрос о танкерах и политике двойных стандартов Европы 

Британские власти заявили, что они стремятся к урегулированию кризиса дипломатическим путём. Но это не считается единственной позицией Великобритании по вопросу танкера. Британский министр иностранных дел Джереми Хант предупредил Иран о последствиях задержания танкера: "Если ситуация с задержанием британского нефтяного танкера "Stena Impero" в Ормузском проливе не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия. Мы не рассматриваем военные варианты, мы ищем дипломатический способ обеспечить скорейшее освобождение судна".

Хотя Лондон попросил Вашингтона избегать провокационных комментариев, президент США Дональд Трамп заявил: "У нас всегда близкий альянс с Великобританией, мы слышали об этом вопросе (о британском танкере – ред.). США имеют мало нефтяных танкеров в этом районе, поскольку мы теперь используем собственную энергию, поэтому там редки американские нефтяные танкеры , но у нас много военных кораблей в Персидском заливе".

Большинство европейских государств осудили захват Ираном британского танкера и призвали к срочному его освобождению, но те же страны промолчали о незаконном акте Великобритании по задержанию иранского танкера в Гибралтаре. Такое поведение показывает политику двойных стандартов Европы по отношению к Ирану и Великобритании.

Франция резко осудила задержание Ираном британского танкера, выразив сочувствие Лондону.

Германия также призвала к освобождению британского танкера в ближайшее время, назвав акт Ирана неприемлемым.

На британском судне находятся трое граждан РФ, в связи с чем Россия призвала к сокращению напряжённости, заявив, что до раскрытия полной информации по этому вопросу больше не будет комментариев.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини также выразила озабоченность в связи с задержанием Ираном британского танкера.

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