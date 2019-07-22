«Зенит» одержал победу благодаря голу Азмуна

Счет на 30-й минуте открыл иранский полузащитник Сердар Азмун, реализовав пенальти после фола Ивана Миладиновича.
Окончательный счет незадолго до финального свистка установил Магомед Оздоев, отправивший мяч в ворота «Сочи» после скидки Артема Дзюбы.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Уралу» только по дополнительным показателям. «Сочи» после двух поражений кряду занимает последнее место.
В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Оренбургом», а футболисты «Сочи» в гостях встретятся с «Краснодаром».
Тегеран, 22 июля, ИРНА – Футбольная команда «Зенит» в гостях добился победы над «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ.
Счет на 30-й минуте открыл иранский полузащитник Сердар Азмун, реализовав пенальти после фола Ивана Миладиновича.
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