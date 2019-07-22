«Зенит» одержал победу благодаря голу Азмуна

Тегеран, 22 июля, ИРНА - Производительность сталелитейных и горнодобывающих предприятий в первом квартале этого года свидетельствует о том, что производство губчатого железа увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как производство железорудного концентрата также увеличилось за этот период.