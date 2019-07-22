Абэ: Наши отношения с Ираном дружественные

Синдзо Абэ в воскресенье вечером в прямом эфире по национальному телевидению заявил, что Токио еще не определился с возможным призывом США на присоединение к плану Вашингтона сформировать международную коалицию для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

"Япония в настоящее время поддерживает дружественные отношения с Ираном и продолжает свои дипломатические усилия по стабилизации региона (Персидского залива, -ред.)", - отметил он.

Премьер-министр Японии также заявил, что намерен поговорить с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Премьер-министр Японии встретился с иранским лидером и президентом Ирана в трехдневной поездке в Тегеран в июне этого года, и его визит в Тегеран был первым визитом премьер-министра Японии в Иран за последние 41 год.

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