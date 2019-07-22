Зариф: США называют экономический терроризм санкциями

Зариф л в воскресенье в Twitter объяснил как Соединенные Штаты злоупотребляют словом "санкции" для оправдания экономического терроризма.

"Сегодня на министерской встрече бюро Движения неприсоединения в Каракасе мы однозначно сказали, что терроризм означает использование насилия и угроз в отношении мирных людей для достижения политических целей", - пояснил он.

"Таким образом Соединенные Штаты совершили экономический терроризм. Его нельзя назвать санкциями, потому что они не предназначены для исполнение закона, а на самом деле нарушают его", - отметил он.

"Мы не ведем переговоры с террористами", - сказал Зариф, предполагая, чтобы все страны осудили использование этого юридического термина.

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