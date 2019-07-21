Зариф: любая инициатива, противоречащая интересам палестинцев обречена на провал

"Палестинский народ находится в нестабильном состоянии. Проведение радикальной односторонней политики и пренебрежение международным правом со стороны нынешней администрации США обострило палестинский вопрос, и эта политика имела тройной эффект", сказал он.

"Администрация США со всей силой пытается недооценивать палестинский вопрос, ее важность и актуальность в качестве центральной проблемы на Ближнем Востоке, и для достижения этой цели предпринимаются усилия по определению новых приоритетов", добавил Зариф.

По его словам, злые шаги, такие как признание США Иерусалима столицей Израиля и перенос своего посольства в Иерусалим не позволяют найти справедливое и прочное решение палестинского кризиса, и приводят к усугублению ситуации.

Зариф добавил, что наивные попытки навязать палестинцам и региону так называемую "Сделку века" администрации США представляют собой то, что американцы планируют для Палестины.

Иранский министр отметил, что этот проект отрицает право палестинского народа определять свою собственную судьбу и выдвигает покупку политической независимости и образование палестинского государства в обмен на какую-то финансовую помощь. "Ясно, что все палестинцы видят это как неприемлемое и неосуществимое предложение", подчеркнул он.

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