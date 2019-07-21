Иранка получила приз MGGA 2019 за лучшую женскую роль

Иранская картина была также номинирована ещё в 5 категориях кинофестиваля "Golden Global" в Куала-Лумпуре: лучший фильм, лучший режиссёр, лучший актер, и лучшая мужская и женская роль второго плана

Картина иранского режиссера Бехруза Шойаби "Дятел" ранее получила приз Ассоциации киноведов и киножурналистов Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване.

"Дятел" рассказывает о наркоманке, которую бросил ее муж и решил снова жениться.

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