21 июля 2019 - 18:46
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Иранка получила приз MGGA 2019 за лучшую женскую роль

Иранка получила приз MGGA 2019 за лучшую женскую роль

Тегеран, 21 июля. ИРНА — Иранская актриса Сара Бахрами получила приз 3-го Малайзийского международного кинофестиваля (MGGA 2019) за лучшую женскую роль в фильме "Дятел".

Иранская картина была также номинирована ещё в 5 категориях кинофестиваля "Golden Global" в Куала-Лумпуре: лучший фильм, лучший режиссёр, лучший актер, и лучшая мужская и женская роль второго плана

Картина иранского режиссера Бехруза Шойаби "Дятел" ранее получила приз Ассоциации киноведов и киножурналистов Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване.

"Дятел" рассказывает о наркоманке, которую бросил ее муж и решил снова жениться.

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