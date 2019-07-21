Мужская сборная Ирана в третий раз подряд выиграла чемпионат Азии в Командном Кумите

Команда иранских каратистов – Садджад Ганджзаде, Али Асгар Асиабари, Салех Абазари - заняла первое место на чемпионате Азии в командном кумите, который проходит в Узбекистане. В финале иранские каратисты одержали победу над командой Саудовской Аравии со счетом 3:0.

Ранее в субботу Хамиде Абасали и Тарават Хаксар завоевали золотую медаль в индивидуальном кумите, Розита Алипур — серебряную медаль.

Капитан мужской сборной Ирана Забихолла Пуршиб также завоевал золотую медаль в категории до 84 кг.

16-й чемпионат Азии по каратэ стартовал 19 июля в Ташкенте (Узбекистан) с участием 340 каратистов из 33 страны Азии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409