Зариф: Болтон пытается завести Великобританию в болото

"Не ошибайтесь: не сумев заманить [президента США Дональда] Трампа в войну века, и опасаясь краха его Группы-Б, Джон Болтон обратил свой яд против Великобритании в надежде завести её в болото", написал Зариф в Twitter.

По его словам, только осмотрительность и дальновидность могут помешать таким уловкам.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

В субботу Зариф во время телефонного разговора со своим британским коллегой Джереми Хантом сказал, что "в отличие от незаконных действий Великобритании по задержанию танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе осуществлялись по запросу Организации портов и морского судоходства Ирана из-за нарушения британским танкером международных морских правил".

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