Иранский нефтяной танкер был освобожден из порта Джидда в Саудовской Аравии

По его словам, нефтяной танкер Happiness 1 в субботу отправился из порта Джидда в Персидский залив.
Иранский нефтяной танкер, следовавший в Красном море в сторону Суэцкого канала, потерпел бедствие недалеко от порта Джидда.
Иранский министр также сказал о ремонте нефтяного танкера в Иране.
Тегеран, 21 июля, ИРНА - Министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами в воскресенье сообщил об освобождении иранского нефтяного танкера, задержанного в мае текущего года в порту Джидда в Саудовской Аравии.
По его словам, нефтяной танкер Happiness 1 в субботу отправился из порта Джидда в Персидский залив.
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