Иранский нефтяной танкер был освобожден из порта Джидда в Саудовской Аравии

По его словам, нефтяной танкер Happiness 1 в субботу отправился из порта Джидда в Персидский залив.

Иранский нефтяной танкер, следовавший в Красном море в сторону Суэцкого канала, потерпел бедствие недалеко от порта Джидда.

Иранский министр также сказал о ремонте нефтяного танкера в Иране.

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