Нельзя вывести существующую напряженность между Ираном и Великобританией за пределы вопроса о танкерах

"Правительство Великобритании должно сдерживать те внутриполитические силы, которые хотят увеличить существующую напряженность между Ираном и Великобританией и вывести ее за пределы вопроса о танкерах. Это довольно опасно и неразумно в такое трудное для региона время. Иран, однако, тверд в своей позиции и готов к различным сценариям", написал он в Twitter.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошел в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу обсудил по телефону с британским коллегой Джереми Хантом ситуацию вокруг задержания нефтяного танкера Stena Impero иранскими военно-морскими силами в Персидском Заливе.

Зариф напомнил, что в отличие от незаконных действий Великобритании в задержании танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе, действия Ирана в Персидском заливе направлены по запросу Организации портов и морского судоходства Иран в связи с нарушением британским танкером международных морских правил.

Обе стороны подчеркнули важность поиска правовых решений для предотвращения роста напряженности.

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