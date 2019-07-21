В Иране представлено 8 новых лекарственных препаратов

Некоторые из этих лекарств произведены для лечения заболеваний органов пищеварения.
Фармацевтическая компания "Темад" в прошлом году экспортировала лекарственные продукты в 43 страны мира стоимостью 8 млн. долларов.
Провинция Альборз с 85 фармацевтическими компаниями считается одним из центров фармацевтики Ирана.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392
Кередж, 21 июля, ИРНА - 8 новых лекарственных препаратов в воскресенье были представлены в присутствии вице-президента Ирана по вопросам науки и технологиям Сурены Саттари в провинции Альборз.
Некоторые из этих лекарств произведены для лечения заболеваний органов пищеварения.
Your Comment