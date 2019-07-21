В Иране представлено 8 новых лекарственных препаратов

Некоторые из этих лекарств произведены для лечения заболеваний органов пищеварения.

Фармацевтическая компания "Темад" в прошлом году экспортировала лекарственные продукты в 43 страны мира стоимостью 8 млн. долларов.

Провинция Альборз с 85 фармацевтическими компаниями считается одним из центров фармацевтики Ирана.

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