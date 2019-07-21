Парламент Ирана поддержал акт КСИР по задержанию британского танкера

Указав на недавние события, как взрывы на нефтяном танкере, незаконное задержание иранского танкера Великобританией на Гибралтаре и нарушение международных правил британским нефтяным танкером, иранские парламентарии в своем заявлении заявили: "Кажется, так называемые мировые держава стремятся сделать небезопасным воды региона для передачи энергии".
19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошел в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392
Тегеран, 21 июля, ИРНА – Более 160 представителей иранского парламента поддержали решительный акт Корпуса стражей Исламской республики по задержанию британского танкера в Ормузском проливе.
Указав на недавние события, как взрывы на нефтяном танкере, незаконное задержание иранского танкера Великобританией на Гибралтаре и нарушение международных правил британским нефтяным танкером, иранские парламентарии в своем заявлении заявили: "Кажется, так называемые мировые держава стремятся сделать небезопасным воды региона для передачи энергии".
Your Comment