Парламент Ирана поддержал акт КСИР по задержанию британского танкера

Указав на недавние события, как взрывы на нефтяном танкере, незаконное задержание иранского танкера Великобританией на Гибралтаре и нарушение международных правил британским нефтяным танкером, иранские парламентарии в своем заявлении заявили: "Кажется, так называемые мировые держава стремятся сделать небезопасным воды региона для передачи энергии".

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошел в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

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