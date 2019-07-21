Сборная Ирана по хоккею вышла в финал кубка Азии

Иранская команда в субботу одержала победу над Узбекистаном со счетом 9:1 и вышла в финал кубка Азии.

Хет-триком в составе иранской сборной отметился Навид Тахерзаде. Также 5 голами отметился Реза Норуз-Заде. Бехдад Бейранванд также забил один гол.

Сборная Ирана по хоккею решительно обыграла Малайзию, Таиланд, Филиппин и Бангладеш в первой группе.

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