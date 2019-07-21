21 июля 2019 - 12:58
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Сборная Ирана по хоккею вышла в финал кубка Азии

Сборная Ирана по хоккею вышла в финал кубка Азии

Тегеран, 21 июля, ИРНА – Мужская сборная Ирана по хоккею в полуфинале 8-го кубка Азии 2019 года обыграла Узбекистан.

Иранская команда в субботу одержала победу над Узбекистаном со счетом 9:1 и вышла в финал кубка Азии.
Хет-триком в составе иранской сборной отметился Навид Тахерзаде. Также 5 голами отметился Реза Норуз-Заде. Бехдад Бейранванд также забил один гол.
Сборная Ирана по хоккею решительно обыграла Малайзию, Таиланд, Филиппин и Бангладеш в первой группе.

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