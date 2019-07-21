Концерт российского музыканта прошел в Тегеране

Вчера на сцене известный музыкант исполнил различные песни, которые представили атмосферу русской земли. При этом он исполнил композицию "Вальс", который очень понравился присутствующих.

Музыкант Евгений Гринько стал известен в социальных сетях благодаря нашумевшему видео на сольную композицию "Вальс".

Евгений Гринько—современный композитор-минималист и мультиинструменталист, признанный как в России так и за рубежом. Критики называют его русским Яном Тирсеном.

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