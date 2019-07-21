21 июля 2019 - 12:49
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Концерт российского музыканта прошел в Тегеране

Концерт российского музыканта прошел в Тегеране

Тегеран, 21 июля, ИРНА – Вчера вечером Евгений Гринько исполнил несколько композиций, среди которых "Джане Марьям" более всех привлекла внимание присутствующих.

Вчера на сцене известный музыкант исполнил различные песни, которые представили атмосферу русской земли. При этом он исполнил композицию "Вальс", который очень понравился присутствующих.

Музыкант Евгений Гринько стал известен в социальных сетях благодаря нашумевшему видео на сольную композицию "Вальс".

Евгений Гринько—современный композитор-минималист и мультиинструменталист, признанный как в России так и за рубежом. Критики называют его русским Яном Тирсеном.

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