21 июля 2019 - 12:09
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700 персидских рукописей хранятся в Санкт-Петербургском государственном университете

700 персидских рукописей хранятся в Санкт-Петербургском государственном университете

Москва, 21 июля, ИРНА - Ценная коллекция из 700 персидских рукописей, таких как исторические источники и прекрасные образцы религиозных рукописей, хранится в Научной библиотеке Санкт-Петербургского государственного университета.

Самая старая персидская рукопись в этой коллекции – "Могадаматол ал-адаб" Махмуда аз-Замахшари, которая на самом деле является арабо-персидским словарем. Книга вышла на свет в 1269 году.

Около 400 рукописей в этой коллекции являются литературными. Копия Хамсе Низами Гянджеви, вероятно, написанная в 1667 году также встречается там, которая является одним из наиболее ценных произведений этой коллекции.

История и ценность многих из этих работ еще не ясно определены и поэтому могут быть ценным сборником для ученых.

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