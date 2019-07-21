Миру угрожает новая волна авантюризма США: Зариф

Выступая на заседании глав МИД Движения неприсоединения в Каракасе, иранский министр иностранных дел отметил, это вызов подрывает верховенство закона на международном уровне, и в различных формах миру и стабильности угрожает во всем мире.

По его словам, международные взаимодействия подрываются в таких областях, как свободная торговля, окружающая среда, верховенство закона и мировые организации. В то время, когда некоторым народам угрожают односторонние экономические санкции и военное вторжение, другие страны страдают от незрелей политики США.

"Моя страна находится на передовой противостояния односторонним желаниям США, включая экономический терроризм", заявил Зариф.

Он отметил, что несмотря на инвестицию всех стран для заключения ядерной сделки, США стремятся её уничтожить. Они не только нарушили соответствующие резолюции ООН, но и ввели санкции против тех, кто сохранил приверженность ядерному соглашению.

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