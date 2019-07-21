21 июля 2019 - 09:27
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Экономический терроризм США - глобальная угроза: Зариф

Экономический терроризм США - глобальная угроза: Зариф

Тегеран, 21 июля, ИРНА - Экономический терроризм США является глобальной угрозой, как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Я нахожусь в Венесуэле для участия в министерской встрече бюро Движения неприсоединения в Каракасе, который является мероприятием для глобального ответа на односторонние действия", - написал он в Twitter.

"Во взаимодействии Ирана с миром мы не хотим сменить режимы стран в то же время не укреплять их позиции, народы каждой страны решают об этом", добавил он.

Зариф прибыл в Каракас для участия в министерской встрече бюро Движения неприсоединения в Каракасе, которое пройдет 20-21 июля.

Ожидается, что помимо выступления в министерской встрече бюро Движения неприсоединения Зариф проведет двусторонние встречи со своими коллегами в кулуарах саммита.

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