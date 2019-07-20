20 июля 2019 - 19:44
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News Code 83403997
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Иран призвал Великобританию соблюдать международные морские правила

Иран призвал Великобританию соблюдать международные морские правила

Лондон, 20 июля. ИРНА — Поверенный в делах Ирана в Лондоне на встрече с представителями МИД Великобритании подчеркнул необходимость соблюдения Великобританией международных морских правил.

В ходе встречи, состоявшейся по инициативе британской стороны, поверенный в делах Ирана подчеркнул, что задержанный в Персидском заливе британский танкер подчеркнул, что судно нарушило международные морские законы, что было подтверждено Организацией портов и морского судоходства Ирана.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошел в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные морские нормы.

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