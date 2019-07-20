Иран призвал Великобританию соблюдать международные морские правила

В ходе встречи, состоявшейся по инициативе британской стороны, поверенный в делах Ирана подчеркнул, что задержанный в Персидском заливе британский танкер подчеркнул, что судно нарушило международные морские законы, что было подтверждено Организацией портов и морского судоходства Ирана.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошел в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные морские нормы.

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