Зариф и Хант обсудили ситуацию вокруг задержания Ираном танкера Stena Impero

"Час назад министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в ходе телефонного разговора с Мохаммадом Джавадом Зарифом (который находится в Каракасе) обсудили последние события относительно задержания нефтяных танкеров", говорится в сообщении.

"Зариф напомнил, что в отличие от незаконных действий Великобритании в задержании танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены по запросу Организации портов и морского судоходства Иран в связи с нарушением британским танкером международных морских правил", отмечается в нем.

Обе стороны подчеркнули важность поиска правовых решений для предотвращения роста напряженности.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошел в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 с иранской нефтью под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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