Российский посол встретился с помощником Лариджани

Во время переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, международные вопросы и последнее развитие ситуации в регионе. В частности подчеркнуто роль парламентской дипломатии в развитии двусторонних отношений и решения региональных кризисов.
Кроме того, было обсуждено реализацию достигнутых договоренностей российско-иранской межпарламентской комиссии, палестина и действия США и их союзников в регионе.
Заседание российско-иранской межпарламентской комиссии состоится 28-29 июля. В нем примет участие председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Тегеран, 20 июля. ИРНА — Помощник спикера парламента (Меджлиса) Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян в субботу провел встречу с послом России в Иране Леваном Джагаряном.
Во время переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, международные вопросы и последнее развитие ситуации в регионе. В частности подчеркнуто роль парламентской дипломатии в развитии двусторонних отношений и решения региональных кризисов.
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