Российский посол встретился с помощником Лариджани

Во время переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, международные вопросы и последнее развитие ситуации в регионе. В частности подчеркнуто роль парламентской дипломатии в развитии двусторонних отношений и решения региональных кризисов.

Кроме того, было обсуждено реализацию достигнутых договоренностей российско-иранской межпарламентской комиссии, палестина и действия США и их союзников в регионе.

Заседание российско-иранской межпарламентской комиссии состоится 28-29 июля. В нем примет участие председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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