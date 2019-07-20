20 июля 2019 - 17:39
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Зариф призвал Лондон перестать быть соучастником экономического терроризма США

Зариф призвал Лондон перестать быть соучастником экономического терроризма США

Тегеран, 20 июля. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал власти Великобритании перестать быть соучастником экономического терроризма США против Ирана.

"В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил", написал Зариф в Twitter.

" Как я сказал в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива", добавил министр. —Великобритания должна перестать быть соучастником экономического терроризма США".

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошел в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 с иранской нефтью под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.  Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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